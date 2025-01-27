фото: полиция

В Стрыйском районе Львовской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

ДТП произошло 26 января около 17 часов на автодороге Киев - Чоп в пределах села Тухолька.

По информации правоохранителей, водитель легковушки Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЗАЗ.

В результате аварии погиб водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Также получил травму водитель и один из пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.

Напомним, ранее на Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов - 17-летнюю местную жительницу и 30-летнего жителя села Давыдовцы, которые двигались по обочине дороги.