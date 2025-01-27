На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса
В Стрыйском районе Львовской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли четыре человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.
ДТП произошло 26 января около 17 часов на автодороге Киев - Чоп в пределах села Тухолька.
По информации правоохранителей, водитель легковушки Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЗАЗ.
В результате аварии погиб водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Также получил травму водитель и один из пассажиров автобуса. Их доставили в больницу.
Напомним, ранее на Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов - 17-летнюю местную жительницу и 30-летнего жителя села Давыдовцы, которые двигались по обочине дороги.
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