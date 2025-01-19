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19 января 2025, 13:40

Мошенники, выдававшие себя за военных, присвоили 2,5 млн грн донатов на ВСУ

19 января 2025, 13:40
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фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили группу мошенников из Черкасской области, которые создавали фейковые аккаунты в соцсетях и собирали средства, прикрываясь потребностями украинских военных. Общая сумма похищенных донатов превысила 2,5 млн грн. Трем злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, мошенники действовали организованно. Они создавали десятки поддельных профилей в популярных социальных сетях и использовали фотографии документов настоящих военнослужащих, найденные в открытом доступе.

На фейковых страницах фигуранты публиковали призывы к сбору средств для военных нужд. На самом деле, все собранные деньги использовались для личных целей.

"Общая сумма, которую удалось присвоить злоумышленникам, составляет более 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители тщательно отследили схему движения средств: с момента присвоения до их легализации. Специалисты установят лиц, занимавшихся созданием фейковых аккаунтов, публикацией объявлений и организацией финансовых потоков.

В ходе расследования оперативники провели обыски в местах проживания и регистрации подозреваемых на территории Черкасской и Киевской областей. У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры и другие доказательства преступной деятельности.

Трем участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается расследование для установления всех причастных к преступлению, уточнения количества пострадавших и общей суммы нанесенного ущерба.

Напомним, в Житомирской области полиция задержала мошенника, который присвоил волонтерские деньги, выдавая себя за военного ВСУ.

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