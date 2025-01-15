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15 января 2025, 09:57

Во Львовской ОВА сообщили о последствиях ракетной атаки: есть попадания в объекты инфраструктуры

15 января 2025, 09:57
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фото иллюстративное: ГСЧС
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Во Львовской области во время российской атаки утром 15 января были попадания в два объекта критической инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

В частности, повреждены объекты инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

В результате атаки люди не пострадали, но есть разрушения.

Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Также из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка Жертв и пострадавших нет.

Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Кроме того, ночью над Львовщиной был сбит российский ударный дрон.

Напомним, в Черкасской области в результате падения обломков сбитого российского беспилотника типа Shahed в ночь на 15 января повреждения получили два дома и автомобиль.

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