В Черкасской обломками "шахеда" повреждены жилые дома
В Черкасской области в результате падения обломков сбитого российского беспилотника типа Shahed в ночь на 15 января повреждения получили два дома и автомобиль.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает RegioNews.
"Наши защитники добавили в общий результат противовоздушной обороны сбитого "шахеда", - говорится в сообщении.
Однако, как отметил глава ОВА, обломками дрона повреждены окна двух домов и автомобиля.
Пострадавших в результате вражеской атаки нет.
Напомним, утром, 15 января, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Враг совершил массированную атаку.
Министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что в Украине вводятся превентивные отключения из-за массированной ракетной атаки врага.