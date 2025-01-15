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15 января 2025, 09:36

В Черкасской обломками "шахеда" повреждены жилые дома

15 января 2025, 09:36
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фото иллюстративное: полиция
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В Черкасской области в результате падения обломков сбитого российского беспилотника типа Shahed в ночь на 15 января повреждения получили два дома и автомобиль.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Наши защитники добавили в общий результат противовоздушной обороны сбитого "шахеда", - говорится в сообщении.

Однако, как отметил глава ОВА, обломками дрона повреждены окна двух домов и автомобиля.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Напомним, утром, 15 января, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью. Враг совершил массированную атаку.

Министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что в Украине вводятся превентивные отключения из-за массированной ракетной атаки врага.

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