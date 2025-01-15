20:11  14 января
Дубинского внесли в официальный список украинских коррупционеров
00:30  15 января
Силы обороны нанесли самый массовый удар по стратегическим военным объектам РФ: детали
18:49  14 января
В Украине изъяли контрабандную ювелирку и часы на десятки миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
15 января 2025, 04:35

Жительница Луганщины хотела вывезти из Украины коллекцию старинных немецких предметов

15 января 2025, 04:35
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники Карпатского пограничного отряда совместно с таможенниками задержали 22-летнюю женщину, перевозившую старинные немецкие предметы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Уроженка Луганщины объяснила, что эти вещи являются лишь передачей, которую она должна была доставить в США для своего друга.

Во время проверки ее багажа был обнаружен ряд интересных находок. Среди личных вещей обзорная группа нашла семь нагрудных знаков, столько же зажигалок, два футляра для сигарет, 24 старинных монеты, нож и документ, датированный 1944 годом.

Женщина ехала автобусом по маршруту "Запорожье-Слупск". Все найденные предметы изъяли и передали на хранение на таможенный склад.

"Составляют ли предметы культурную или историческую ценность установит экспертиза", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях из Украины пытались вывезти старинную икону и медали через пункты пропуска на Львовщине.

пограничники Львовская область история артефакты памятка
Житель Одессы пытался продать уникальный исторический артефакт, которому почти 2000 лет
14 января 2025, 22:12
Из Украины пытались вывезти старинную икону и медали
14 января 2025, 07:11
Во Львовской области разоблачили контрабанду электронных сигарет
14 января 2025, 05:13
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
На Закарпатье у границы со Словакией задержали две группы беглецов
15 января 2025, 05:47
На Волыни бешеная лиса покусала женщину
15 января 2025, 05:14
На Волыни 20-летний парень убил женщину: ему объявили подозрение
15 января 2025, 03:30
Заметили с помощью дрона: на границе с Румынией в горах поймали группу мужчин
15 января 2025, 02:55
Во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину
15 января 2025, 01:14
В Ровенской области двое братьев организовали канал незаконного побега за границу
15 января 2025, 00:41
Силы обороны нанесли самый массовый удар по стратегическим военным объектам РФ: детали
15 января 2025, 00:30
В Полтавской области 14-летний мальчик травмировался в результате взрыва
15 января 2025, 00:12
В Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК
14 января 2025, 23:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »