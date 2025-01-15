Жительница Луганщины хотела вывезти из Украины коллекцию старинных немецких предметов

фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники Карпатского пограничного отряда совместно с таможенниками задержали 22-летнюю женщину, перевозившую старинные немецкие предметы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Уроженка Луганщины объяснила, что эти вещи являются лишь передачей, которую она должна была доставить в США для своего друга.

Во время проверки ее багажа был обнаружен ряд интересных находок. Среди личных вещей обзорная группа нашла семь нагрудных знаков, столько же зажигалок, два футляра для сигарет, 24 старинных монеты, нож и документ, датированный 1944 годом.

Женщина ехала автобусом по маршруту "Запорожье-Слупск". Все найденные предметы изъяли и передали на хранение на таможенный склад.

"Составляют ли предметы культурную или историческую ценность установит экспертиза", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях из Украины пытались вывезти старинную икону и медали через пункты пропуска на Львовщине.