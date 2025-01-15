У Львівській ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки: є влучання в об'єкти інфраструктури

фото ілюстраційне: ДСНС

У Львівській області під час російської атаки вранці 15 січня були влучання в два об'єкти критичної інфраструктури

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено об'єкти інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Внаслідок атаки люди не постраждали, але є руйнування.

Він наголосив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії нині не запроваджують.

Також через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих немає.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби.

Окрім того, вночі над Львівщиною збили російський ударний дрон.

Нагадаємо, в Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника типу Shahed у ніч проти 15 січня пошкоджень зазнали два будинки й автомобіль.