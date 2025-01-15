09:11  15 січня
Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового
08:47  15 січня
Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію
23:41  14 січня
У Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК
UA | RU
UA | RU
15 січня 2025, 09:57

У Львівській ОВА повідомили про наслідки ракетної атаки: є влучання в об'єкти інфраструктури

15 січня 2025, 09:57
Читайте также на русском языке
фото ілюстраційне: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Львівській області під час російської атаки вранці 15 січня були влучання в два об'єкти критичної інфраструктури

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Зокрема, пошкоджено об'єкти інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Внаслідок атаки люди не постраждали, але є руйнування.

Він наголосив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії нині не запроваджують.

Також через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих немає.

Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби.

Окрім того, вночі над Львівщиною збили російський ударний дрон.

Нагадаємо, в Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника типу Shahed у ніч проти 15 січня пошкоджень зазнали два будинки й автомобіль.

війна Козицький Максим Зіновійович Львівська область ракетний удар
На Черкащині уламками "шахеда" пошкоджені житлові будинки
15 січня 2025, 09:36
На Сумщині знищили бойову частину "шахеда" та вилучили залишки авіаракети
15 січня 2025, 06:19
Мешканка Луганщини хотіла вивезти з України колекцію старовинних німецьких предметів
15 січня 2025, 04:35
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
Українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська
15 січня 2025, 11:05
У Калуші на Прикарпатті судили матір за прогули її сина у школі
15 січня 2025, 10:52
Росіяни вбили обстрілом медсестру амбулаторії на Херсонщині
15 січня 2025, 10:27
Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які Росія сьогодні випустила по Україні
15 січня 2025, 10:14
На Черкащині уламками "шахеда" пошкоджені житлові будинки
15 січня 2025, 09:36
Шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового
15 січня 2025, 09:11
Після скандалу у ботсаду ім. Гришка обіцяють розірвати угоду про реконструкцію
15 січня 2025, 08:47
На Хрещатику у центрі Києва горить підстанція
15 січня 2025, 08:11
Міністр енергетики попередив про превентивні відключення електроенергії
15 січня 2025, 08:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »