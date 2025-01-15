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В понедельник, 13 января, взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть сбитого ударного беспилотника, а также изъяли обломки вражеской ракеты

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Житель Сумского района вблизи села, где он проживает, обнаружил сбитый силами обороны российский беспилотник. На месте взрывотехники осмотрели сбитый дрон, обезвредили его 50-килограммовую боевую часть и вывезли на полигон для уничтожения путем подрыва.

В тот же день взрывотехники совершили выезд еще в один из населенных пунктов области, неподалеку от которого на днях была сбита мощная вражеская авиационная ракета. Саперы осмотрели местность, обнаружили части корпуса ракеты и множество обломков. При их исследовании они установили, что опасности для окружающих остатки не представляют, взрывоопасных веществ не содержат. Обломки изъяли.

Напомним, ранее в Киевской области уничтожили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала.