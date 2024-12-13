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13 декабря 2024, 17:50

Военные показали, как сбили с ПЗРК российскую крылатую ракету

13 декабря 2024, 17:50
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Сегодня, 13 декабря, во время массированного комбинированного ракетно-авиационного удара по Украине мобильная огневая группа воздушного командования "Запад" сбила вражескую крылатую ракету

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Российскую ракету уничтожил командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк. Военный поразил ее из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 декабря при обстреле россияне выпустили по Украине 93 ракеты. Удалось сбить 81, из них - 11 крылатых ракет приземлили F-16.

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