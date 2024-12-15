фото: Министерство обороны Украины

Украина усилила огневую мощность американского бронетранспортера М113, имеющего на вооружении Сил обороны. Отечественные оружейники изготовили новый дистанционно управляемый модуль "Таврия 14.5/7.62" и установили его на броню боевой машины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

После модернизации благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь из середины бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор.

Отмечается, что ранее основным вооружением БТР М113 был пулемет калибра 12.7 мм. Пулеметчик работал по вражеским целям из малозащищенной позиции на броне.

Напомним, в ноябре арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что на вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm".