Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ анонсировал масштабные изменения

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Об этом Драпатий написал в Telegram, передает RegioNews .

"Сегодня Сухопутные войска требуют изменений, новой энергии воинов и современного подхода к развитию их возможностей. Прежде всего - в отношении к людям. Человеческое достоинство и качественная подготовка личного состава - в фокусе моего внимания", - отметил он.

Как пояснил Драпатый, для этого будут переформатированы программы, произойдет трансформация учебных центров для более быстрой, но одновременно качественной подготовки, в соответствии с потребностями и динамикой фронта. Навыки и умения пехотинцам будет доносить "сержантский корпус с боевым опытом".

"Акцент в этих изменениях будет ориентирован на принципах военного лидерства и знания технологий. Без таких умений невозможно установить контроль над хаосом боя, а сейчас это одна из главных целей для изменения ситуации на фронте", - написал Драпатый.

Он отметил, что Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга.

"Этот процесс будет инсталлирован с максимальной прозрачностью и нулевой толерантностью к коррупции. Мутировавший ген старого будет искоренен; социальная поддержка станет постоянной: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения. Такой подход вижу реализовать через изменения сопровождения поддержки военнослужащих и членов их семей", - отметил генерал-майор.

Он также отметил важность технологических преимуществ в вооружении пехотинца.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой. Сейчас воздержусь от деталей. Будем работать здесь совместно и слаженно с командой Генерального штаба, Президента Украины, Министерства обороны и других министерств, нашим тылом - волонтерами и фондами", - отметил Драпатый.

Кроме того, подчеркнул он, планируется оптимизация управленческих процессов.

"Нам нужна маневренность и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке. Главная цель - критически пересмотреть структуру потраченного времени офицерского состава на канцеляризм, найти более полезное применение высвобожденного ресурса", - написал новый командующий Сухопутных войск.

Ожидается, что такие фундаментальные изменения повлияют на ситуацию на фронте в пользу Украины.

Напомним, 29 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины - Михаила Драпатого (вместо Александра Павлюка).