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04 декабря 2024, 07:46

На границе с Польшей задержали контрабанду брендовой обуви и сумок на 500 тыс. гривен

04 декабря 2024, 07:46
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фото: facebook.com/LVcustomsUA
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На пункте пропуска «Шегини-Медика» во Львовской области таможенники обнаружили автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 37-летнего гражданина Польши, перевозившего контрабанду брендовой обуви и сумок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Мужчина задекларировал 300 кг б/у одежды, однако при проверке выяснилось, что сведения в декларации были ложными. Таможенники обнаружили новую женскую обувь и сумки брендов Chanel, Loro Piana, Hermes, Alexander Wang, Jimmy Choo, Christian Dior. Также мужчина перевозил фотоаппарат Canon.

Приблизительная стоимость незадекларированных товаров составляет около 500 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что через Львовщину пытались незаконно ввезти технику более чем на 400 тысяч гривен.

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