Гендиректор "Укрпочты" Смелянский будет заниматься реформой таможни: решение правительства
Кабинет министров ввел новую должность уполномоченного по реформированию таможенных органов. Им стал Игорь Смелянский.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что вводится новая должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни.
А также создается координационная рабочая группа, перед которой будут стоять следующие задачи:
- синхронизация с Евросоюзом;
- модернизация инфраструктуры;
- введение риск-ориентированной системы;
- диджитализация.
Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров на заседании 3 декабря принял решение о назначении экс-нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум первым замминистра развития общин и территорий.
Кроме того, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Новое Министерство национального единства, которое сегодня возглавил Алексей Чернышев, не будет создаваться, оно появится путем реорганизации Минреинтеграции.