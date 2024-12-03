Гендиректор "Укрпочты" Смелянский будет заниматься реформой таможни: решение правительства

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Кабинет министров ввел новую должность уполномоченного по реформированию таможенных органов. Им стал Игорь Смелянский.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что вводится новая должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможенных органов. Он будет координировать реформу таможни.

А также создается координационная рабочая группа, перед которой будут стоять следующие задачи:

синхронизация с Евросоюзом;

модернизация инфраструктуры;

введение риск-ориентированной системы;

диджитализация.

Напомним, ранее также сообщалось, что Кабинет министров на заседании 3 декабря принял решение о назначении экс-нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум первым замминистра развития общин и территорий.

Кроме того, Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. Новое Министерство национального единства, которое сегодня возглавил Алексей Чернышев, не будет создаваться, оно появится путем реорганизации Минреинтеграции.