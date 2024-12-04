На кордоні з Польщею затримали контрабанду брендового взуття та сумок на 500 тис. гривень

фото: facebook.com/LVcustomsUA

На пункті пропуску «Шегині-Медика» на Львівщині митники виявили автомобіль Volkswagen Crafter під керуванням 37-річного громадянина Польщі, який перевозив контрабанду брендового взуття та сумок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську митницю.

Чоловік задекларував 300 кг вживаного одягу, однак при перевірці з'ясувалося, що відомості у декларації були неправдивими. Митники виявили нове жіноче взуття та сумки брендів Chanel, Loro Piana, Hermes, Alexander Wang, Jimmy Choo, Christian Dior. Також чоловік перевозив фотоапарат Canon.

Приблизна вартість не задекларованих товарів складає близько 500 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через Львівщину намагалися незаконно ввезти техніку на понад 400 тисяч гривень.