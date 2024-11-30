На границе с Румынией задержали контрабанду косметики на 240 тысяч гривен
В Черновицкой области пограничники совместно с таможенниками разоблачили попытку незаконного ввоза товаров
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, 36-летний украинец возвращался из Румынии на собственном автомобиле. Во время осмотра в салоне и багажнике авто пограничники обнаружили незадекларированные косметические средства в количестве более 100 единиц.
Предварительная оценка стоимости товара составляет около 240 тысяч гривен. Незадекларированная продукция изъята, таможенники составили протокол о нарушении.
Напомним, ранее сообщалось, что через Львовщину пытались незаконно ввезти технику более чем на 400 тысяч гривен.
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