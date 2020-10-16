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16 октября 2020, 19:42

На Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию

16 октября 2020, 19:42
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Организовал наркобизнес так называемый "смотрящий" за госучреждением
Организовал наркобизнес так называемый "смотрящий" за госучреждением
Фото: Нацполиция Украины
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Во Львовской области правоохранители перекрыли канал поставки наркотических и психотропных веществ в Лычаковской исправительной колонии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины.

В ходе следствия полицейские установили, что организовал поставки наркотических средств в исправительное учреждение так называемый "смотрящий" по Лычаковской исправительной колонией. К противоправной деятельности он привлек других осужденных и жителей области.



Последние по указанию организатора закупали наркотические средства и психотропные вещества. В дальнейшем перебрасывали через забор "товар" на территорию колонии, а другие участники группировки реализовывали наркотики осужденным. Ежедневный доход от противоправной деятельности составлял около 20 тысяч грн. Все действия участников преступной группы происходили под контролем ее организатора.

Ночью, 16 октября, двух членов группировки правоохранители задержали на одной из автозаправок вблизи Львова. Злоумышленники возвращались в город с очередной партией наркотиков, которые были приобретены для дальнейшей реализации на территории колонии. В ходе обыска автомобиля полицейские изъяли 400 таблеток наркотического средства стоимостью 200 тысяч грн. Преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, сразу после задержания наркокурьеров начались обыски по местам жительства и отбывания наказания фигурантов.По их результатам изъяли таблетки "Субитекс", другие наркотики, "черновые" записи, мобильные телефоны.

Сейчас организатору и 4-ом участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании двум подозреваемым, которые были задержаны ночью, мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, житель Киевщины с сообщниками из Львовщины организовали масштабный наркобизнес .

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