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16 октября 2020, 17:59

На Черниговщине обстреляли авто кандидата в мэры Прилук

16 октября 2020, 17:59
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Полиция открыла уголовное дело по статье о покушении на убийство
Фото: Facebook
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В Прилуцком районе Черниговской области полицейские устанавливают нападавших, которые обстреляли автомобиль одного из кандидатов в мэры Прилук.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области и местные СМИ.

В частности, стало известно, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые вчера утром на автодороге между селами Линовица и Бубнивщина Прилуцкого района обстреляли внедорожник. Водитель автомобиля не пострадал.

Во время осмотра обстрелянного внедорожника полицейские обнаружили отверстия, похожие на пулевые. Неизвестный стрелок попал в лобовое стекло машины и в стекло передней дверцы со стороны водителя. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

По факту преступления следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

По информации местных СМИ, злоумышленники стреляли в одного из кандидатов в мэры Прилук Сергея Ткаченко. Полиция эту информацию не комментирует.

В Прилуцком районе Черниговской области полицейские устанавливают нападавших, которые обстреляли автомобиль Полиция проводит...

Опубликовано Полиция Черниговской области Пятница, 16 октября 2020 года.

Напомним, Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы В'вячеслава Узелкова.

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