На Сумщине на взятке задержали начальника подразделения "Южной железной дороги"

Чиновник требовал у коммерсанта 70 тысяч гривен

Чиновник требовал у коммерсанта 70 тысяч гривен

Фото: прокуратура Сумской области

Сумская местная прокуратура задокументировала противоправную деятельность начальника одного из подразделений Регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

По данным следствия, указанный чиновник организовал преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за "помощь" в реализации товарно-материальных ценностей, в том числе щебня, по заниженной стоимости. В частности, задокументирован факт вымогательства фигурантом неправомерной выгоды в сумме 70 тысяч грн от одного из руководителей коммерческой структуры.

Сотрудники полиции задержали чиновника во время получения оговоренной суммы. Сейчас проводятся неотложные обыски по месту работы задержанного.

Начальник подразделения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Напомним, бывший директор лесхоза на Харьковщине пойдет под суд за нанесение значительных убытков государству.