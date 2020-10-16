Житель Киевщины с сообщниками из Львовщины организовали масштабный наркобизнес

Преступники через Telegram-канал сбывали наркотические средства и психотропные вещества

Преступники через Telegram-канал сбывали наркотические средства и психотропные вещества

Фото: Нацполиция

Прекратили незаконную деятельность наркодельцов оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции вместе с полицейскими Львовщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пересылая наркотические средства и психотропные вещества почтовыми отправлениями, житель Киевской области вместе с сообщниками – жителями Львовщины – наладили схему сбыта запрещенного товара", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24-летний житель города Украинка, что в Киевской области, через Telegram-канал распространял наркотики среди жителей Львовщины. К незаконным сделкам приобщил шестерых львовян с четким распределением ролей между ними.

По разоблаченному факту незаконной деятельности следователи полиции Львовской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве задержали банду, которая сбывала наркотики и психотропы.