На Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії

Організував наркобізнес так званий "смотрящий" за держустановою

Організував наркобізнес так званий "смотрящий" за держустановою

Фото: Нацполіція України

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.

В ході слідства поліцейські встановили, що організував постачання наркотичних засобів до виправної установи так званий "смотрящий" за Личаківською виправною колонією. До протиправної діяльності залучив інших засуджених та мешканців області.





Останні за вказівкою організатора закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини. В подальшому перекидали через паркан "товар" на територію колонії, а інші учасники угруповання реалізовували наркотики засудженим. Щоденний прибуток від протиправної діяльності складав майже 20 тисяч грн. Всі дії учасників злочинної групи відбувалися під контролем її організатора.



Вночі, 16 жовтня, двох членів угруповання правоохоронці затримали на одній з автозаправок поблизу Львова. Зловмисники повертались до міста з черговою партією наркотиків, які були придбані для подальшої реалізації на території колонії. В ході обшуку авта поліцейські вилучили 400 таблеток наркотичного засобу вартістю 200 тисяч грн. Злочинці затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, одразу після затримання наркокур’єрів розпочалися обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів.За їх результатами вилучили таблетки "Субітекс", інші наркотики, "чорнові" записи, мобільні телефони.



Наразі організатору та 4-ом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання двом підозрюваним, що були затримані вночі, запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканець Київщини із спільниками з Львівщини організували масштабний наркобізнес .