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16 сентября 2020, 17:18 2

Советник экс-главы Черкасской ОГА Боднаря пойдет на выборы по спискам "Голоса"

16 сентября 2020, 17:18 2
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Сергей Шмыголь включен в списки кандидатов в депутаты Черкасского городского совета
Сергей Шмыголь включен в списки кандидатов в депутаты Черкасского городского совета
Фото: Прочерк
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Областная организация партии «Голос» утвердила списки в Черкасский и Смелянский городские советы, кандидатов на должности городских голов Черкасс и Смелы и программу партии.

Соответствующее решение партийцы приняли во время внеочередной конференции черкасской областной территориальной организации "Голос", пишет RegioNews со ссылкой на издание Прочерк.

В ходе мероприятия был озвучен общий список партии в городской совет, который возглавил Виктор Евпак. За ним в первой партийной семерку вошли Владимир Друмашко, Павел Валенчук, Надежда Ивашкова, Екатерина Холупняк, Сергей Шмыголь, Александр Заднепряный.

Виктор Евпак был утвержден как кандидат на должность городского головы Черкасс.

Список партии в Смелянский горсовет возглавит Евгения Гладырь.

Напомним, Сергей Шмыголь был советником уволенного главы ОГА Романа Боднаря, а кандидат в мэры Виктор Евпак свое время пробовал договориться о сотрудничестве с местными "Слугами народа".

выборы Черкассы партия мэр Черкасская область горсовет Голос Кандидат Смела
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