Советник экс-главы Черкасской ОГА Боднаря пойдет на выборы по спискам "Голоса"
Областная организация партии «Голос» утвердила списки в Черкасский и Смелянский городские советы, кандидатов на должности городских голов Черкасс и Смелы и программу партии.
Соответствующее решение партийцы приняли во время внеочередной конференции черкасской областной территориальной организации "Голос", пишет RegioNews со ссылкой на издание Прочерк.
В ходе мероприятия был озвучен общий список партии в городской совет, который возглавил Виктор Евпак. За ним в первой партийной семерку вошли Владимир Друмашко, Павел Валенчук, Надежда Ивашкова, Екатерина Холупняк, Сергей Шмыголь, Александр Заднепряный.
Виктор Евпак был утвержден как кандидат на должность городского головы Черкасс.
Список партии в Смелянский горсовет возглавит Евгения Гладырь.
Напомним, Сергей Шмыголь был советником уволенного главы ОГА Романа Боднаря, а кандидат в мэры Виктор Евпак свое время пробовал договориться о сотрудничестве с местными "Слугами народа".