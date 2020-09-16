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16 сентября 2020, 16:20 4

В избирательных гонках в Черкасской области лидируют "За будущее" и "Слуга народа" - РЕЙТИНГ

16 сентября 2020, 16:20 4
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Фото из открытых источников
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Лидерами в рейтинге партий в черкассах и Черкасской области, по состоянию на середину сентября, являются «За будущее» и «Слуга народа», среди кандидатов в мэры – Анатолий Бондаренко.

Таковы результаты опроса, проведенного в течение 10-15 сентября, получила социологическая группа "Рейтинг", пишет RegioNews.

Лидерами в рейтинге партий в областной совет является партия "За будущее", которую готовы поддержать 21,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, и партия "Слуга народа" с показателем 20,5%. 12,1% намерены проголосовать за партию "Батькивщина", 9,3% - за партию "Европейская солидарность", 8,7% - партию "Черкащане", 6,1% – Радикальную партию. На грани проходного барьера – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" с рейтингом 4,9%. Рейтинг остальных партий – ниже 4%.

В рейтинге в горсовет Черкасс лидирует партия "За будущее" с рейтингом 32,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее – ""Слуга народа", которую готовы поддержать 13,3%, "Голос" с показателем 10,9%, партия "Европейская солидарность" – 10,7%, "Батькивщина" – 8,2%, "Национальный корпус" – 5,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,5%, ВО "Черкасчане" – 3,9%. Рейтинг других политических сил – ниже 3%.

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко от партии "За будущее": 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 12,3% готовы поддержать Виталия Ильченко от партии "Слуга народа", 9,9% - Виктору Євпака от партии "Голос", 6,2% - Сергей Кудактина от партии "Европейская солидарность", и 5,5% - Дмитрия Кухарчука от партии "Национальный корпус". Рейтинги остальных кандидатов – менее 3%.

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