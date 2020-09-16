Полицейские открыли еще два уголовных дела за нарушение избирательного процесса

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом

В течение суток в ЕРДР внесены сведения о двух уголовных правонарушений, а всего в течение суток в полицию поступило 38 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что больше всего сообщений зафиксировано по 5 - в городе Киеве, Полтавской и Херсонской, по 4 – в Луганской и Николаевской, по 3 – в Донецкой, Закарпатской и Кировоградской, по 1 – в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 282 сообщения, связанных с избирательным процессом.

В Донецкой области - 56, 36 – в городе Киеве, 29 – в Днепропетровской, 19 – в Херсонской, 18 – в Луганской, 15 - в Кировоградской, 14 – в Сумской, 13 - в Волынской и Полтавской, по 8 - в Черниговской, Закарпатской и Киевской, 7 – в Одесской, по 6 – в Ивано-Франковской и Николаевской, 4 – в Житомирской и Запорожской, по 3 – в Винницкой, Львовской, Черкасской и Черновицкой, по 2 – в Хмельницкой и НПУ и по 1 – в Тернопольской и Харьковской областях.

В течение суток в ЕРДР внесены сведения по двум уголовным правонарушениям.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 28 уголовных правонарушений: 16 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 12 – связанных с избирательным процессом", - отметили в МВД.

Отмечается, что также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, за прошедшие сутки полиция открыла еще 5 дел за нарушение избирательного процесса.