Козицкий дарит коз: активисты выявили факты скрытой агитации среди чиновников ЛОГА

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині: формування комісій, дочасна агітація та використання адмінресурсу Організатор заходу: Громадянська мережа ОПОРА Львів. Під час заходу експерти ГМ "ОПОРА” розкажуть про формування та роботу територіальних виборчих комісій, зміну виборчої адреси львів'янами, дочасну агітаційну активність партій та потенційних кандидатів, а також про факти використання адміністративного ресурсу на Львівщині. Промовці: Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області; Ярина Гаєцька-Колотило, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав у Львівській області; Дмитро Міхалець, заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області; Зоряна Павлів, начальниця відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації.