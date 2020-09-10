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10 сентября 2020, 15:19 2

Козицкий дарит коз: активисты выявили факты скрытой агитации среди чиновников ЛОГА

10 сентября 2020, 15:19 2
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Главе Львовской ОГА Максиму Козицкому и его команде предлагают подписать "Кодекс поведения должностных лиц"
Главе Львовской ОГА Максиму Козицкому и его команде предлагают подписать "Кодекс поведения должностных лиц"
Фото: DailyLviv
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ГМ «Опора» направила главе ЛОГА письмо с предложением подписать этот документ и придерживаться его положений во время местных выборов 25 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на DailyLviv.

Поскольку действующая власть может как никто другой использовать админресурс и безнаказанно прибегать к различным злоупотреблениям, мы подготовили такое обращение, - рассказал Тарас Радь, координатор наблюдения гражданской сети "ОПОРА” за выборами во Львовской области.

По словам Тараса Радя, со стороны ЛОГА уже зафиксированы случаи скрытой агитации – так называемую "предвыборную благотворительность". В частности, директор департамента агропромышленного развития ЛОГА Юлия Шопская раздавала футбольные мячи, дарила ферме коз, а ее семейный фонд предоставил средства для детской площадки в Золочеве.

То, что сам Максим Козицкий и члены его команды собственно сейчас активизировали открытие образовательных учреждений, спортплощадок, ремонт дорог (и в связи с этим они постоянно появляются на различных публичных мероприятиях), ОПОРА также считает скрытой агитацией и предвыборной благотворительностью.

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині: формування комісій, дочасна агітація та використання адмінресурсу Організатор заходу: Громадянська мережа ОПОРА Львів. Під час заходу експерти ГМ "ОПОРА” розкажуть про формування та роботу територіальних виборчих комісій, зміну виборчої адреси львів'янами, дочасну агітаційну активність партій та потенційних кандидатів, а також про факти використання адміністративного ресурсу на Львівщині. Промовці: Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області; Ярина Гаєцька-Колотило, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав у Львівській області; Дмитро Міхалець, заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області; Зоряна Павлів, начальниця відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації.

Опубліковано Прес-клуб Львів Четвер, 10 вересня 2020 р.

Напомним, в августе на рекламу в Facebook партии потратили пол миллиона долларов.

Также ОПОРА предлагает мэрам крупных городов подписать Кодекс поведения.

выборы Львов Львовщина Козицкий Максим ОГА агитация ОПОРА
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