Окружной админсуд Киева возбудил дело об отмене местных выборов
Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания
Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания
Окружной административный суд Киева открыл дело об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.
Подготовительное судебное заседание назначено на 2 октября. Отметим, что выборы планируется провести 25 октября.
Напомним, 7 сентября в Окружной административный суд Киева подали иск против Центральной избирательной комиссии Украины.
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