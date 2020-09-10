Окружной админсуд Киева возбудил дело об отмене местных выборов

Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания

Также суд назначил дату подготовительного судебного заседания

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Окружной административный суд Киева открыл дело об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Подготовительное судебное заседание назначено на 2 октября. Отметим, что выборы планируется провести 25 октября.

Напомним, 7 сентября в Окружной административный суд Киева подали иск против Центральной избирательной комиссии Украины.