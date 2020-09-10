"Слуги народа" хотят сократить срок охраны помещений избирательных комиссий

В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект

В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект

Депутаты из «Слуги народа» зарегистрировали в парламенте законопроект №4070 относительно сокращения срока, за который Нацполиция обязана обеспечить круглосуточную охрану помещений избирательных комиссий.

Текст соответствующего проекта закона опубликован на сайте парламента, передает RegioNews.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 61 Избирательного кодекса. Так, предлагается предусмотреть, чтобы органы Нацполиции обязывались не позднее чем за три дня до дня выборов обеспечить круглосуточную охрану помещений избирательных комиссий, а также в случае необходимости, по обращению Центральной избирательной комиссии, - органы ведения Государственного реестра избирателей. На сегодня, согласно действующей редакции Избирательного кодекса, этот срок составляет не позднее восьми дней.

В пояснительной записке отмечается, что такой срок является необоснованным и не учитывающим реальную возможность реализации органами Нацполиции возложенных на них полномочий, исходя из имеющейся численности полицейских и выполнения ими других задач служебной деятельности, определенных законом "О Национальной полиции".

Авторы документа обращают внимание на то, что сегодня, согласно информации ЦИК, для проведения выборов на территории Украины образуется более 30 тысяч избирательных комиссий. При этом для выполнения задач по обеспечению правопорядка необходимо привлечь не менее двух полицейских на один участок. Соответственно, необходимое количество личного состава составляет более 60 тысяч полицейских.

В то же время на полицейских возлагается выполнение и других функций, предусмотренных законом "О Национальной полиции", в частности реагирование на заявления и обращения граждан, поддержание общественного порядка и безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, раскрытие и расследование уголовных правонарушений. На сегодняшний день к выполнению этих задач ежесуточно привлекается более 20 тысяч полицейских на смену, которые обеспечивают непрерывный процесс реагирования на сообщения граждан.

Принимая во внимание проведение предыдущих выборов, наиболее приемлемой практикой обеспечения на должном уровне охраны избирательной документации является выставление полицейских на избирательные участки только после завоза избирательной документации.

Предложенные проектом закона изменения вносятся для совершенствования избирательного законодательства, в частности организационных мер по обеспечению избирательного процесса, оптимизации задач, возложенных на органы Национальной полиции Украины по обеспечению круглосуточной охраны помещений соответствующих избирательных комиссий и избирательных бюллетеней.

Авторами законопроекта выступили председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин и председатель подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, четверг, 10 сентября - последний день, когда можно изменить "избирательный адрес" (место голосования) на местных выборах. Сделать это можно онлайн или в местном отделении реестра избирателей.