Сегодня - последний день, когда украинцы могут изменить избирательный адрес

Это можно сделать в электронном режиме

Это можно сделать в электронном режиме

Четверг, 10 сентября - последний день, когда можно изменить "избирательный адрес" (место голосования) на местных выборах. Сделать это можно онлайн или в местном отделении реестра избирателей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, для того, чтобы провести эту процедуру в онлайн-режиме необходимо иметь "цифровую подпись". В случае ее отсутствия, подпись можно оформить через сервис "Приват24". Если это невозможно, то придется собрать пакет документов и принести его в один из украинских центров сертификации.

После этого на сайте Государственного реестра избирателей нужно зайти в "Личный кабинет" (правый верхний угол) и выбрать раздел "заявления и запросы", после чего нажать на "обращение по изменению избирательного адреса". Для проведения этой процедуры необходимо будет заполнить анкету и поставить цифровую подпись.

Примерно через сутки на электронную почту поступит письмо-подтверждение о том, что "избирательный адрес" изменился. Проследить за процессом изменения можно на сайте Госреестра избирателей в "личном кабинете".

Кроме этого, место голосования можно изменить в местном отделении реестра избирателей. Для этого нужно прийти в такое отделение с паспортом и копией документа, который бы подтверждал реальное место жительства (не по месту регистрации), и написать соответствующее заявление.

Заметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, на следующей неделе правительство утвердит порядок выборов в условиях пандемии.