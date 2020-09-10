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10 вересня 2020, 15:19 2

Козицький дарує кіз: активісти виявили факти прихованої агітації серед чиновників ЛОДА

10 вересня 2020, 15:19 2
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Голові Львівської ОДА Максиму Козицькому та його команді пропонують підписати "Кодекс поведінки посадових осіб"
Голові Львівської ОДА Максиму Козицькому та його команді пропонують підписати "Кодекс поведінки посадових осіб"
Фото: DailyLviv
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ГМ «Опора» скерувала до голови ЛОДА листа з пропозицією підписати цей документ та дотримуватись його положень під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на DailyLviv.

Оскільки чинна влада може як ніхто інший використовувати адмінресурс та безкарно вдаватись до різноманітних зловживань, ми підготували таке звернення, - розповів Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області.

За словами Тараса Радя, з боку ЛОДА вже зафіксовано випадки прихованої агітації – так звану "передвиборчу благодійність". Зокрема, директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Юлія Шопська роздавала футбольні м’ячі, дарувала фермі кіз, а її родинна фундація надала кошти для дитячого майданчика у Золочеві.

Те, що сам Максим Козицький і члени його команди власне зараз активізували відкриття освітніх закладів, спортмайданчиків, ремонт доріг (і у зв’язку з цим вони постійно з’являються на різних публічних заходах), ОПОРА також вважає прихованою агітацією та передвиборчою благодійністю.

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині: формування комісій, дочасна агітація та використання адмінресурсу Організатор заходу: Громадянська мережа ОПОРА Львів. Під час заходу експерти ГМ "ОПОРА” розкажуть про формування та роботу територіальних виборчих комісій, зміну виборчої адреси львів'янами, дочасну агітаційну активність партій та потенційних кандидатів, а також про факти використання адміністративного ресурсу на Львівщині. Промовці: Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області; Ярина Гаєцька-Колотило, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав у Львівській області; Дмитро Міхалець, заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області; Зоряна Павлів, начальниця відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації.

Опубліковано Прес-клуб Львів Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.

Також ОПОРА пропонує мерам великих міст підписати Кодекс поведінки.

вибори Львів Львівщина Козицький Максим ОДА агітація ОПОРА
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