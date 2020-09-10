Козицький дарує кіз: активісти виявили факти прихованої агітації серед чиновників ЛОДА

Голові Львівської ОДА Максиму Козицькому та його команді пропонують підписати "Кодекс поведінки посадових осіб"

Голові Львівської ОДА Максиму Козицькому та його команді пропонують підписати "Кодекс поведінки посадових осіб"

Фото: DailyLviv

ГМ «Опора» скерувала до голови ЛОДА листа з пропозицією підписати цей документ та дотримуватись його положень під час місцевих виборів 25 жовтня.

Про це пише RegioNews з посиланням на DailyLviv.

Оскільки чинна влада може як ніхто інший використовувати адмінресурс та безкарно вдаватись до різноманітних зловживань, ми підготували таке звернення, - розповів Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області.

За словами Тараса Радя, з боку ЛОДА вже зафіксовано випадки прихованої агітації – так звану "передвиборчу благодійність". Зокрема, директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Юлія Шопська роздавала футбольні м’ячі, дарувала фермі кіз, а її родинна фундація надала кошти для дитячого майданчика у Золочеві.

Те, що сам Максим Козицький і члени його команди власне зараз активізували відкриття освітніх закладів, спортмайданчиків, ремонт доріг (і у зв’язку з цим вони постійно з’являються на різних публічних заходах), ОПОРА також вважає прихованою агітацією та передвиборчою благодійністю.

Підготовка до місцевих виборів на Львівщині Підготовка до місцевих виборів на Львівщині: формування комісій, дочасна агітація та використання адмінресурсу Організатор заходу: Громадянська мережа ОПОРА Львів. Під час заходу експерти ГМ "ОПОРА” розкажуть про формування та роботу територіальних виборчих комісій, зміну виборчої адреси львів'янами, дочасну агітаційну активність партій та потенційних кандидатів, а також про факти використання адміністративного ресурсу на Львівщині. Промовці: Тарас Радь, координатор спостереження ГМ "ОПОРА” за виборами у Львівській області; Ярина Гаєцька-Колотило, громадська омбудсменка із захисту виборчих прав у Львівській області; Дмитро Міхалець, заступник начальника головного управління Національної поліції у Львівській області; Зоряна Павлів, начальниця відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації. Опубліковано Прес-клуб Львів Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.

Також ОПОРА пропонує мерам великих міст підписати Кодекс поведінки.