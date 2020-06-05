Провал реформы полиции: у Авакова рассказали, кто в этом виноват

Один из насильников в Кагарлыке успешно прошел переаттестацию

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Один из насильников в Кагарлыке успешно прошел переаттестацию

В провале реформы полиции, в развале работы и кадровом кризисе виновата бывшая глава полиции Хатия Деканоидзе.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?"

Он не смог подтвердить информацию о том, что 93% старых кадров вернулись в полицию через суды.

У меня цифр относительно объема нет, но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Деканоидзе привела к тому, что насильник из Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в результате, после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие", - заявил заместитель главы МВД.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция "Голос" настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с избиением и изнасилованием задержанной женщины полицейскими в Кагарлыке Киевской области.