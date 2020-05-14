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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
14 мая 2020, 14:00 7

Магазины одежды и непродовольственные рынки: во Львове ослабят карантин

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14 мая 2020, 14:00 7
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В городе приняли решение об очередном этапе ослабления карантинных ограничений
Фото из открытых источников
В городе приняли решение об очередном этапе ослабления карантинных ограничений

Ряд заведений заработает во Львове с 15 мая, еще часть - с 18.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Следующий этап ослабление карантина во Львове приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С 15 мая открываются визовые центры, продажа одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу, непродовольственные рынки.

С 18 мая заработают магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах, поликлиники города.

"Но все эти заведения обязаны работать за соответствующими протоколами. Если зафиксируем нарушения - штраф и закрытие. Лаборатории продолжают ПЦР-тестирование. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", - отмечает мэр.

Следующий этап ослабление карантина в Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая...

Опубликовано Андрей Садовый Четверг, 14 мая 2020 года.

Напомним, с 12 мая во Львове парикмахерские и стоматологии возобновили работу.

11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов. Во Львове через рост заболеваемости власть не решила, будут ли открывать заведения. Премье-министр Денис Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина.


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