Магазины одежды и непродовольственные рынки: во Львове ослабят карантин
Ряд заведений заработает во Львове с 15 мая, еще часть - с 18.
Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Следующий этап ослабление карантина во Львове приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
С 15 мая открываются визовые центры, продажа одежды, белья и обуви в магазинах, которые имеют прямой выход на улицу, непродовольственные рынки.
С 18 мая заработают магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах, поликлиники города.
"Но все эти заведения обязаны работать за соответствующими протоколами. Если зафиксируем нарушения - штраф и закрытие. Лаборатории продолжают ПЦР-тестирование. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных за сутки, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", - отмечает мэр.
Следующий этап ослабление карантина в Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая...Опубликовано Андрей Садовый Четверг, 14 мая 2020 года.
Напомним, с 12 мая во Львове парикмахерские и стоматологии возобновили работу.
11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов. Во Львове через рост заболеваемости власть не решила, будут ли открывать заведения. Премье-министр Денис Шмыгаль поддержал мэров Киева и Львова в вопросе продления карантина.
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