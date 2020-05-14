Крамниці одягу та непродовольчі ринки: у Львові послаблять карантин

У місті прийняли рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень

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У місті прийняли рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень

Низка закладів запрацює у Львові з 15 травня, ще частина - з 18.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Наступний етап послаблення карантину у Львові ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

З 15 травня відкриваються візові центри, продаж одягу, білизни та взуття у магазинах, які мають прямий вихід на вулицю, непродовольчі ринки.

З 18 травня запрацюють магазини одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах, поліклініки міста.

"Але всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. Якщо зафіксуємо порушення - штраф і закриття. Лабораторії продовжують ПЛР-тестування. Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23% від кількості протестованих за добу, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень", - наголошує мер.

Наступний етап послаблення карантину у Львові. Маємо рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З 15 травня... Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 14 травня 2020 р.

Нагадаємо, з 12 травня у Львові перукарні та стоматології відновили роботу.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема дозволено відвідувати парки, перукарні і літні майданчики ресторанів. У Львові через ріст захворюваності влада не вирішила, чи будуть відкривати заклади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав мерів Києва та Львова у питанні продовження карантину.