На оккупированном Донбассе до полутысячи больных COVID-19
14 мая стало известно о 489 больных на коронавирусом, которые проживают на оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.
За последние сутки в так называемой "ДНР” с помощью лабораторного тестирования выявили 6 новых случаев заражения COVID-19. В общем "министерство здравоохранения” непризнанной "республики” сообщило о 214 подтвержденных случаев инфицирования. 29 пациентов уже выписаны из медучреждений с выздоровлением. 180 продолжают лечение. 6 больных не преодолели болезнь и умерли.
Напомним, что о первом случае заражения на оккупированной территории Донецкой области стало известно 31 марта. "Нулевым” пациентом стала женщина. которая с семьей приехала из Москвы.
В "ЛНР” подконтрольные сепаратистам источники сообщают о 275 случаях заболевания. 12 пациентов полностью выздоровели. Данных о летальных исходах нет.
Тем временем командующий ООС Владимир Кравченко отметил, что оккупационная администрация намеренно публикует недостоверные цифры. По предварительным данным количество больных COVID-19 на оккупированном Донбассе может достигать отметки в тысячу человек.
Как писали RegioNews ранее, 13 мая главарь донецких боевиков Денис Пушилин подписал "приказ” о послаблениях карантинных мероприятий, которые ввели в связи с эпидемией коронавируса.
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