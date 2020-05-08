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08 мая 2020, 09:47 5

COVID-19: полтысячи больных и свыше 20 смертей за сутки

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08 мая 2020, 09:47 5
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Количество выздоровевших от коронавируса побило рекорд
Фото: pixabay.com
Количество выздоровевших от коронавируса побило рекорд

Количество больных коронавирусом в Украине составляет уже 14 195. За сутки подтвердили 504 новых случая. Почти половину людей (237 человек) пришлось госпитализировать.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В течение 7 мая от COVID-19 умер 21 пациент. В то же время 310 человек выздоровели. В Минздраве заявили, что это - рекордный результат.

За все время эпидемии умер 361 человек. 2 706 людей успешно преодолели болезнь.

За сутки Центр общественного здоровья получил 1 148 сообщений о подозрении. В целом же лабораториями были обработаны 37 052 обращений. Проведено 159 155 исследований.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 514 случаев;

Волынская область — 424 случая;

Днепропетровская область — 652 случая;

Донецкая область — 91 случай;

Житомирская область — 480 случаев;

Закарпатская область — 644 случая;

Запорожская область — 312 случаев;

Ивано-Франковская область — 1078 случаев;

Кировоградская область — 408 случаев;

м. Киев — 1721 случай;

Киевская область — 935 случаев;

Львовская область — 660 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 179 случаев;

Одесская область — 583 случая;

Полтавская область — 239 случаев;

Ровенская область — 855 случаев;

Сумская область — 147 случаев;

Тернопольская область — 959 случаев;

Харьковская область — 478 случаев;

Херсонская область — 149 случаев;

Хмельницкая область — 148 случаев;

Черновицкая область — 2097 случаев;

Черкасская область — 331 случай;

Черниговская область — 69 случаев.

Отметим, количество новых диагнозов уже второй день подряд превышает полтысячи.


коронавирус Минздрав статистика
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