COVID-19: полтысячи больных и свыше 20 смертей за сутки
Количество больных коронавирусом в Украине составляет уже 14 195. За сутки подтвердили 504 новых случая. Почти половину людей (237 человек) пришлось госпитализировать.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В течение 7 мая от COVID-19 умер 21 пациент. В то же время 310 человек выздоровели. В Минздраве заявили, что это - рекордный результат.
За все время эпидемии умер 361 человек. 2 706 людей успешно преодолели болезнь.
За сутки Центр общественного здоровья получил 1 148 сообщений о подозрении. В целом же лабораториями были обработаны 37 052 обращений. Проведено 159 155 исследований.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая область — 514 случаев;
Волынская область — 424 случая;
Днепропетровская область — 652 случая;
Донецкая область — 91 случай;
Житомирская область — 480 случаев;
Закарпатская область — 644 случая;
Запорожская область — 312 случаев;
Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
Кировоградская область — 408 случаев;
м. Киев — 1721 случай;
Киевская область — 935 случаев;
Львовская область — 660 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 179 случаев;
Одесская область — 583 случая;
Полтавская область — 239 случаев;
Ровенская область — 855 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 959 случаев;
Харьковская область — 478 случаев;
Херсонская область — 149 случаев;
Хмельницкая область — 148 случаев;
Черновицкая область — 2097 случаев;
Черкасская область — 331 случай;
Черниговская область — 69 случаев.
Отметим, количество новых диагнозов уже второй день подряд превышает полтысячи.
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