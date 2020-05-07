На Львовщине задержали продавцов фальсифицированной техники
Киберполиция задержала группу лиц за продажу фальсифицированной техники известной марки. В течение трех месяцев 1500 граждан приобрели фальсифицированную технику на сумму свыше 1,5 млн грн.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
Киберполиция установила, что к преступной деятельности причастны 11 лиц, жителей г. Львова, Львовской и Волынской областей. Для своих мошеннических действий злоумышленники создали более 50 сайтов, на которых предлагали приобрести фальсифицированную технику известной марки, и открыли магазин.
Товар для продажи фигуранты заказывали из Китая. Для того, чтобы он имел вид оригинала, использовали новейшую полиграфию, копии оригинальных упаковок, оттиски марки и уникальные идентификаторы.
Правоохранители провели 17 обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов во Львове, Киеве и на Волыни, а также в помещении магазина. Изъяты ноутбуки, системные блоки, планшеты, мобильные телефоны, наушники и коробки к ним, наклейки со штрих-кодами, коробки от мобильных телефонов, банковские карты, стартовые пакеты, флеш-накопители данных, наклейки с логотипом, наклейки с IMEI мобильных телефонов, жесткие диски, печать магазина, принадлежностей для изготовления коробок и упаковки товара, инструкции к мобильным телефонам и транспортные средства.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.
Семерым лицам объявлено о подозрении, двое организаторов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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