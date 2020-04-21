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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 13:57 5

Во Львове создали перечень местных производителей, имеющих доставку

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21 апреля 2020, 13:57 5
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Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина
Фото: Львовский городской совет
Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Во время карантина локальные производители как никогда нуждаются в поддержке. Город призывает жителей поддерживать предприятия и покупать необходимые товары и продукты у львовских производителей. Создали перечень местных крафтовых производителей, имеющих доставку, а также крупных производителей.

"Еще где-то 10 лет назад моими коллегами была запущена программа "Покупай львовское" - промоция покупки товаров, произведенных во Львове. С того времени команда каждый год делает выставки, где собирают много местных производителей. Но сегодня эта инициатива поддержки собственного производителя имеет еще большее значение. Именно поэтому мы запускаем во Львове кампанию поддержки львовского производителя "Сделано во Львове" - Поддерживаем свое, потому что оно лучше!", - отметил заместитель городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко.

Создали и соответствующее обозначение "Сделано во Львове", его начали размещать в супермаркетах на локальной продукции. В городе работает чат-бот в Telegram, где можно узнать, какая именно продукция сделана во Львове и области, увидеть, какие заведения питания работают со своей доставкой — https://t.me/lviv_city_helper_bot.

"Хочу порекомендовать крафтовые продукты от небольших, но очень классных львовских предпринимателей. У всех работает доставка, поэтому вам не придется выходить из дома", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый

Читайте также: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина. Львов уже больше месяца живет в условиях карантина. С 16 марта в городе закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Во Львове решили вопрос работы рынков. После целого дня обсуждения все таки разрешили работу рынков до 16 часов 18 апреля, но после праздников обещали их снова закрыть.


коронавирус карантин Львов производство
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