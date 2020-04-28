15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 12:27 10

Во Львове по 20 тыс гривен получат медики, которые заболели COVID-19

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 12:27 10
Читайте також українською мовою
В городе 27 инфицированных медработников. Выплаты продолжат и для остальных, кто заболеет во время выполнения своих обязанностей
Фото: Львовский городской совет
В городе 27 инфицированных медработников. Выплаты продолжат и для остальных, кто заболеет во время выполнения своих обязанностей

Премии по 20 тыс грн от города будут начислять всем медработникам, что заболеют COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Сейчас это 27 медработников, но по 20 тысяч гривен будут начисляться и в дальнейшем всем специалистам медучреждений с подтвержденным диагнозом коронавирус.

"Тем медработникам, которые работают с больными или пребывают в зоне риска, мы выплатили по 10 тысяч гривен. Всем медработникам с подтвержденным COVID-19 мы даем по 20 тысяч. С сегодняшнего дня начнем начислять им эти средства. Будем выплачивать всем, кто заболеет. Все надеялись на средства от государства, но пока этого нет", — отметил городской председатель Андрей Садовый.

Напомним, по состоянию на 08:00 28 апреля во Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 — летальные.

Накануне сообщалось, что во Львовской области от COVID-19 умерла медсестра и 44-летний мужчина.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.


коронавирус Львов Львовщина медики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Минздрав назвал условия открытия продовольственных рынков
28 апреля 2020, 11:40
В военном госпитале Харькова больные коронавирусом врачи не верят в диагноз
28 апреля 2020, 10:43
Два летальных случая и 52 инфицированных COVID-19 обнаружили в Тернопольской области за последние сутки
28 апреля 2020, 10:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 08:40
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »