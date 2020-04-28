Во Львове по 20 тыс гривен получат медики, которые заболели COVID-19

В городе 27 инфицированных медработников. Выплаты продолжат и для остальных, кто заболеет во время выполнения своих обязанностей

Фото: Львовский городской совет

В городе 27 инфицированных медработников. Выплаты продолжат и для остальных, кто заболеет во время выполнения своих обязанностей

Премии по 20 тыс грн от города будут начислять всем медработникам, что заболеют COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет. Сейчас это 27 медработников, но по 20 тысяч гривен будут начисляться и в дальнейшем всем специалистам медучреждений с подтвержденным диагнозом коронавирус. "Тем медработникам, которые работают с больными или пребывают в зоне риска, мы выплатили по 10 тысяч гривен. Всем медработникам с подтвержденным COVID-19 мы даем по 20 тысяч. С сегодняшнего дня начнем начислять им эти средства. Будем выплачивать всем, кто заболеет. Все надеялись на средства от государства, но пока этого нет", — отметил городской председатель Андрей Садовый. Напомним, по состоянию на 08:00 28 апреля во Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 — летальные. Накануне сообщалось, что во Львовской области от COVID-19 умерла медсестра и 44-летний мужчина. В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.

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