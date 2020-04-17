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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 15:04 4

В Харьковской области священник стал распространителем коронавируса: село закроют на полный карантин

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17 апреля 2020, 15:04 4
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В Харьковской области село Высокополье Валковского района, где женщина скончалась от COVID-19, закрыли на полную обсервацию
Фото: ВеХа
В Харьковской области село Высокополье Валковского района, где женщина скончалась от COVID-19, закрыли на полную обсервацию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сельский совет.

Как стало известно, распространение вируса началось с настоятеля храма сельской церкви.

"Два человека, которые работали в церкви, заболели. Это женщина, которая умерла, и батюшка, и есть большая вероятность, что распространился вирус именно от настоятеля. Насколько я знаю, в Киево-Печерской лавре его не было, но он посещал какие-то собрания священников в Западной Украине", - рассказал на пресс-конференции глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Укринформ.

Кроме того, коронавирус подтвержден у жены настоятеля, а также еще двух жителей села. В общем в селе подтверждено шесть случаев заболевания.

Умершая 71-летняя пенсионерка торговала свечами в местной церкви и, по данным чиновников, контактировала с большим количеством прихожан. В связи с этим сегодня в областной центр также доставят для обследования 40 жителей Высокополья.

В связи с распространением вируса село Высокополье закрыто на обсервацию. Режим будет введен минимум на 14 дней.

Стои отметить, глава ХОГА Алексей Кучер сообщил, что в решении комиссии техногенно-экологической безопасности рекомендуется Харьковскому городскому совету, районным государственным администрациям, исполкомам городов областного значения, ОТГ - провести работу с руководителями религиозных общин на территории Харьковской области с просьбой максимально ограничить проведение массовых религиозных празднований в период с 13:00 часов 18 апреля до 06:00 часов 21 апреля.

На данный момент в Харьковской области 57 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них есть семеро медиков, а также по одному военнослужащему и священнику. Из общего числа заболевших один человек скончался и двое выздоровели. Самому младшему из пациентов с COVID-19 сейчас 14 лет, а самому старшему - 71 год.


коронавирус карантин Кучер Алексей церковь Харьковская область
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