В Запорожье коронавирусом заболела топ-чиновница департамента здравоохранения

Директор департамента охраны здоровья Запорожской ОГА Виктория Клименко сделала тест на коронавирус, который оказался положительным

Фото: ОГА

Директор департамента охраны здоровья Запорожской ОГА Виктория Клименко сделала тест на коронавирус, который оказался положительным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Форпост".

Сама чиновница отмечает, что чуствует себя хорошо и не ощущает никаких симптомов заболевания. Она решила сделать тест из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в облсовете.

"У меня нет клиники, я сделала тест профилактически, поскольку, как вы знаете, в облсовете были случаи инфицирования. Тест положительный, но чувствую себя я абсолютно нормально, никакие симптомы пока не проявлялись", - сказала Клименко.

Виктория Клименко отметила, что не знает, где могла заразиться. До подтверждения заболевания она ходила лишь на работу, не посещала даже магазины и аптеки.

Стоит отметить, что на сайте ОГА 16 и 14 апреля опубликованы новости с заседанй региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, где присутствовала Виктория Клименко. Вместе с ней на заседании также были глава облгосадминистрации Виталий Туринок с первым замом, замглавы облсовета Егор Семенков, главный санитарный врач области Роман Терехов.

Напомним, коронавирус подтвердился у главы облсовета Григория Самардака и депутата олбсовета Григория Фукса.

По состоянию на 9:00 17 апреля в Запорожской области зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 3 - за последние сутки.

Выздоровели и выписались из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 12 больных (Запорожье - 6, Мелитополь - 3, Мелитопольский р-н 1, Запорожский р-н - 1, Бердянск - 1). Продолжают лечиться 104 больных, из которых 37 - в стационарах, 67 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.

Зарегистрированы 2 летальных случая (Мелитополь - 1, Запорожский р-н - 1, мужчины старше 60 лет, имели сопутствующие хронические заболевания).