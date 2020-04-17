В Запорожье коронавирусом заболела топ-чиновница департамента здравоохранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Форпост".
Сама чиновница отмечает, что чуствует себя хорошо и не ощущает никаких симптомов заболевания. Она решила сделать тест из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в облсовете.
"У меня нет клиники, я сделала тест профилактически, поскольку, как вы знаете, в облсовете были случаи инфицирования. Тест положительный, но чувствую себя я абсолютно нормально, никакие симптомы пока не проявлялись", - сказала Клименко.
Виктория Клименко отметила, что не знает, где могла заразиться. До подтверждения заболевания она ходила лишь на работу, не посещала даже магазины и аптеки.
Стоит отметить, что на сайте ОГА 16 и 14 апреля опубликованы новости с заседанй региональной комиссии по ТЭБ и ЧС, где присутствовала Виктория Клименко. Вместе с ней на заседании также были глава облгосадминистрации Виталий Туринок с первым замом, замглавы облсовета Егор Семенков, главный санитарный врач области Роман Терехов.
Напомним, коронавирус подтвердился у главы облсовета Григория Самардака и депутата олбсовета Григория Фукса.
По состоянию на 9:00 17 апреля в Запорожской области зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 3 - за последние сутки.
Выздоровели и выписались из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 12 больных (Запорожье - 6, Мелитополь - 3, Мелитопольский р-н 1, Запорожский р-н - 1, Бердянск - 1). Продолжают лечиться 104 больных, из которых 37 - в стационарах, 67 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.
Зарегистрированы 2 летальных случая (Мелитополь - 1, Запорожский р-н - 1, мужчины старше 60 лет, имели сопутствующие хронические заболевания).
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