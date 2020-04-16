Львов: от взрыва ручной гранаты погиб 43-летний львовянин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Вчера, 15 апреля, около 16.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб мужчина.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.
Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
Вчера сообщалось, что на ул. Котляревского, недалеко от 5-ой городской больницы Львова, произошел взрыв.
Обнаружено изуродованное тело мужчины в возрасте примерно 40 лет. Смерть констатирована на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были не совместимы с жизнью.
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