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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 10:46 3

Львов: от взрыва ручной гранаты погиб 43-летний львовянин

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16 апреля 2020, 10:46 3
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Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство
Фото: Полиция Львовской области
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Вчера, 15 апреля, около 16.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одной из больниц во Франковском районе Львова произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погиб мужчина.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области. По предварительным данным, взорвалась ручная граната.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Вчера сообщалось, что на ул. Котляревского, недалеко от 5-ой городской больницы Львова, произошел взрыв.

Обнаружено изуродованное тело мужчины в возрасте примерно 40 лет. Смерть констатирована на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были не совместимы с жизнью.

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