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13 апреля 2020, 17:31

Львовская область: СБУ разоблачила фальшивого дипломата

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13 апреля 2020, 17:31
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Дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другой автомобиль
Фото: УСБУ
Дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другой автомобиль

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины во Львовской области.

Контрразведчики спецслужбы установили, что дипломатические номерные знаки, которые использовал "дипломат" для своего авто, выданные на другое транспортное средство и не имеют никакого отношения к этому гражданину.

Псевдодипломат использовал поддельные номерные знаки и техпаспорт, ведь рассчитывал на специальную защиту согласно нормам международного права, дипломатические привилегии и иммунитет.

В настоящее время устанавливается возможная причастность украинца к иной противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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