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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 16:46 1

На Закарпатье работник нацпарка торговал огнестрельным оружием и боеприпасами

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14 апреля 2020, 16:46 1
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В Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов к нему
Фото: УСБУ
В Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.

По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Средства поражения прятал в собственном доме.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5".

Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области во время попытки сбыта им боеприпасов. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из-за рубежа.

Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, в ДТП в Ровенской области погиб известный закарпатский контрабандист "Доки", который фигурировал в деле частного рубежа.

На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров. Сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную группировку, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег от граждан, которые возвращались из-за границы во время карантина.


криминал оружие криминальное дело Закарпатье
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