На Закарпатье работник нацпарка торговал огнестрельным оружием и боеприпасами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области.
По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Средства поражения прятал в собственном доме.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5".
Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области во время попытки сбыта им боеприпасов. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из-за рубежа.
Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Напомним, в ДТП в Ровенской области погиб известный закарпатский контрабандист "Доки", который фигурировал в деле частного рубежа.
На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров. Сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную группировку, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег от граждан, которые возвращались из-за границы во время карантина.
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