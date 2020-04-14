На Закарпатье работник нацпарка торговал огнестрельным оружием и боеприпасами

В Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

Фото: УСБУ

В Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка "Синевир" на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины в Закарпатской области. По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Средства поражения прятал в собственном доме. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат "РГД-5". Правоохранители задержали фигуранта производства согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из районных центров области во время попытки сбыта им боеприпасов. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к махинациям с военными средствами поражения. Проверяется информация о нелегальной переправке обнаруженного оружия и боеприпасов из-за рубежа. Фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Напомним, в ДТП в Ровенской области погиб известный закарпатский контрабандист "Доки", который фигурировал в деле частного рубежа. На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров. Сотрудники СБУ разоблачили этническую преступную группировку, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег от граждан, которые возвращались из-за границы во время карантина.

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