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15 апреля 2020, 17:46 3

Во Львове возле больницы взрыв, погиб мужчина

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15 апреля 2020, 17:46 3
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На месте обнаружено изуродованное тело мужчины, которому примерно 40 лет
Фото: телеграмм-группа Varta 1
На месте обнаружено изуродованное тело мужчины, которому примерно 40 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

По оперативным данным, на ул. Котляревского, недалеко от 5-ой городской больницы, произошел взрыв.

Обнаружено изуродованное тело мужчины возрастом приблизительно 40 лет. Смерть констатирована на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были не совместимы с жизнью.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

Причины происшествия устанавливают.

В телеграмм-группе Varta 1 с'появились фото с места происшествия.

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