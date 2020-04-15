Во Львове возле больницы взрыв, погиб мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
По оперативным данным, на ул. Котляревского, недалеко от 5-ой городской больницы, произошел взрыв.
Обнаружено изуродованное тело мужчины возрастом приблизительно 40 лет. Смерть констатирована на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были не совместимы с жизнью.
На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.
Причины происшествия устанавливают.
В телеграмм-группе Varta 1 с'появились фото с места происшествия.
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