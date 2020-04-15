Одного из руководителей исправительной колонии во Львовской области задержали на взятке

За 22 тысячи гривен чиновник обещал решить вопрос об освобождении заключенного

Фото: СБУ

За 22 тысячи гривен чиновник обещал решить вопрос об освобождении заключенного

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины во Львовской области.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник отделения Лычаковской исправительной колонии №3 за 22 тысячи гривен обещал решить вопрос относительно условно-досрочного освобождения заключенного, который отбывает наказание в учреждении.

Чиновник способствовал тому, чтобы наблюдательная комиссия приняла положительное решение в вопросе представления в суд документов об условно-досрочном освобождении одного из заключенных.

Правоохранители задержали чиновника во время получения третьей части неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен. Сейчас проводятся следственные действия, обыски по месту работы и проживания фигуранта дела.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368

(принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование. Устанавливается возможная причастность к преступлению других должностных лиц исправительной колонии.

Напомним, во Львовской области СБУ разоблачила фальшивого дипломата. Дипломатические номерные знаки, которые использовал украинец для своего элитного авто, выданы на другой автомобиль.

В Россию не экстрадировали члена исламской партии, который фигурирует в базе данных Интерпола. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Украине, как и в Европе и Америке, не запрещена.