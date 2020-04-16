Львів: від вибуху ручної гранати загинув 43-річний львів'янин

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 - умисне убивство

Фото: Поліція Львівської області

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 115 - умисне убивство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Учора, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого загинув чоловік.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини. За попередніми даними, вибухнула ручна граната.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний львів’янин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

З’ясовуються усі обставини події та походження боєприпасу.

Учора повідомлялося, що на вул. Котляревського, неподалік 5-ої міської лікарні Львова, стався вибух.

Виявлено понівечене тіло чоловіка віком приблизно 40 років. Смерть констатовано на місці події, до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям.

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