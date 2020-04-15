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15 апреля 2020, 11:01 8

В мешке и без ног: в Кривом Роге обнаружили труп без конечностей

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15 апреля 2020, 11:01 8
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У реки недалеко от улицы Солдатской местный житель Кривого Рога нашёл мешок с трупом. У умершего человека отсутствуют ноги
У реки недалеко от улицы Солдатской местный житель Кривого Рога нашёл мешок с трупом. У умершего человека отсутствуют ноги

Об этом сообщает издание Первый Городской, пишет RegioNews.

В мешке находился труп женщины. В её шее обнаружили след от ножевого ранения.

На место инцидента прибыли правоохранители, также ждут приезда судмедэксперта.

Официальных комментариев полиции по этому делу пока нет.

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Кривой Рог Днепропетровская область криминал полиция смерть
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