Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ТСН.
30 марта главная медсестра Гребенковской ЦРБ повесилась в собственной квартире. Оставила ли предсмертную записку, в полиции пока не сообщают. Но уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство”.
По городу сразу начали распространяться слухи, что женщина наложила на себя руки из-за страха заразиться коронавирусом. Ведь в последние дни больница готовилась к приему COVID-положительных пациентов.
Главный врач Гребенковской ЦРБ Виктор Кривошея опроверг эту информацию.
"Прекрасный человек и специалист. Она давно болела и имела проблемы с сосудами. Лечилась в нашей больнице, а потом ездила на компьютерную томографию в областную больницу. Потом у нее началось обострение болезни в весенний период, и она снова попала в нашу больницу на дневной стационар. В воскресенье, 29 марта, она прокапалася и все было нормально, а в понедельник, 30 марта, ее нашли", - заверил медик.
Добавил, что умершая женщина теоретическая могла контактировать с инфицированными кронавирусом пациентами, но эту работу ей должны были помогать выполнять коллеги.
Как писали RegioNews ранее, в связи с эпидемией коронавируса в Украине, регионами распространяется ложная информация о инфицирования COVID-19. 31 марта правоохранители Кировоградщины составили админпротокол на мужчину, который распространил фейк о смерти больного коронавирусом через региональное СМИ.
- 16:58 03 апреля Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк
- 16:57 03 апреля Ермак возвращался из Минска частным самолетом Пинчука - "Схемы"
- 16:57 03 апреля Ивано-Франковск: у младенца умершей роженицы COVID-19 нет
- 16:35 03 апреля На Прикарпатье умершую в районной больнице женщину проверяют на COVID-19
- 16:29 03 апреля Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на два месяца
- 16:26 03 апреля В соседних странах врачи массово увольняются с работы
- 15:44 03 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств