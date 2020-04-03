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Александра Василенко
журналист
03 апреля 2020, 16:58 5

Повесилась и-за коронавируса: Полтавщиной распространяется новый фейк

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03 апреля 2020, 16:58 5
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В Полтавской области жители города Гребенка распространяются слухи о медсестре из местной больницы, которая якобы покончила с собой и-за COVID-19
Фото: Pixabay
В Полтавской области жители города Гребенка распространяются слухи о медсестре из местной больницы, которая якобы покончила с собой и-за COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ТСН.

30 марта главная медсестра Гребенковской ЦРБ повесилась в собственной квартире. Оставила ли предсмертную записку, в полиции пока не сообщают. Но уголовное производство открыли по статье "умышленное убийство”.

По городу сразу начали распространяться слухи, что женщина наложила на себя руки из-за страха заразиться коронавирусом. Ведь в последние дни больница готовилась к приему COVID-положительных пациентов.

Главный врач Гребенковской ЦРБ Виктор Кривошея опроверг эту информацию.

"Прекрасный человек и специалист. Она давно болела и имела проблемы с сосудами. Лечилась в нашей больнице, а потом ездила на компьютерную томографию в областную больницу. Потом у нее началось обострение болезни в весенний период, и она снова попала в нашу больницу на дневной стационар. В воскресенье, 29 марта, она прокапалася и все было нормально, а в понедельник, 30 марта, ее нашли", - заверил медик.

Добавил, что умершая женщина теоретическая могла контактировать с инфицированными кронавирусом пациентами, но эту работу ей должны были помогать выполнять коллеги.

Как писали RegioNews ранее, в связи с эпидемией коронавируса в Украине, регионами распространяется ложная информация о инфицирования COVID-19. 31 марта правоохранители Кировоградщины составили админпротокол на мужчину, который распространил фейк о смерти больного коронавирусом через региональное СМИ.


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