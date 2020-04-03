Не менше 2-ох метрів: у Львові розробили порядок поховання людей з COVID-19

У Львові створили детальний порядок поховань осіб з коронавірусом або підозрою на хворобу

Львів. Фото: Львівська міська рада

У Львові створили детальний порядок поховань осіб з коронавірусом або підозрою на хворобу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Організація поховання померлих затверджена комісією з питань ТЕБ і НС.

У разі встановлення факту смерті особи від коронавірусної хвороби тіло перевозитимуть із закладу охорони здоров`я в морг для проведення всіх необхідних процедур. Там тіло померлого має бути оброблене дезінфекційним хлоровмісним розчином, поміщене у непроникний герметичний пакет-мішок та покладене у щільно закриту труну.

У випадку смерті в самоізоляції родичі померлого повинні одразу сповістити про факт смерті поліцію, сімейного лікаря або зателефонувати на "103". Дезінфекція помешкання, ізоляція родичів та подальше інформування всіх необхідних служб здійснюється за відповідним протоколом.

Прощання з померлим і похорон з дому заборонено.

З моргу щільно закрита труна має бути доставлена на спецавтомобілі ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" до місця поховання. Могилу викопують глибиною не менше 2 метрів.

При похованні дозволяється перебувати одночасно не більше 10 особам, відстань між особами має бути не менше ніж 2 метри при наявності усіх елементів захисту - рукавички, окуляри, захисні маски.

На похороні членом сім’ї померлого має бути чітко проведений облік осіб, присутніх при похованні із зазначенням дати і часу перебування, у якому має міститись ПІБ особи, адреса проживання, контактний номер телефону.

Нагадаємо, у Львівській області 5 хворих на COVID-19 у важкому стані. Учора підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У Львові в парках та скверах заборонили вживати їжу та напої. В місті заборонено також перебувати без маски у людних місцях.