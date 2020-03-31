Шашлыки, пикники, нарушение масочного режима, побег из обсервации, отсутствие самоизоляции, сокрытие болезни – украинцы массово игнорируют просьбы, призывы и угрозы начальников всех рангов от президента до главы сельсовета. "Потому что ничего за это не будет!", - философски резюмируют "бывалые" граждане. Что же можно "реально" предъявить нарушителю и как доказать его вину, разбирались RegioNews с практикующим юристом Ириной Антонюк

Фото: Страница Ирины Антонюк в Facebook

Шашлыки, пикники, нарушение масочного режима, побег из обсервации, отсутствие самоизоляции, сокрытие болезни – украинцы массово игнорируют просьбы, призывы и угрозы начальников всех рангов от президента до главы сельсовета. "Потому что ничего за это не будет!", - философски резюмируют "бывалые" граждане. Что же можно "реально" предъявить нарушителю и как доказать его вину, разбирались RegioNews с практикующим юристом Ириной Антонюк

Самым распространенным нынче является нарушение правил карантина. Полиция отчитывается о сотнях протоколов об админнарушениях, которые переданы в суды во всех областях Украины. Казалось бы, в бюджет должны рекой течь немалые штрафы – от 17 до 34 тысяч гривен за каждое нарушение. И вот тут начинаются проблемы.

"Большая часть подобного рода дел элементарно разваливается в суде, - комментирует Ирина Антонюк. – Если на вас выписали постановление по статье 44-3 Кодекса Украины об админправонарушениях (а нарушение санитарных мероприятий относится именно сюда), то это еще совсем не значит, что вас действительно оштрафуют".

Причин тому несколько. Первая – ошибки полиции при оформлении протокола. В таких делах именно полиция должна доказать, что человек виновен и в его действиях есть состав преступления. Если состава нет – дело закрывают или, в лучшем случае, отправляют на доработку.

"Много судебных производств закрываются, потому что постановления пишутся не на собственников магазинов или других предприятий и организаций, а на их наемных работников. А по закону штрафовать могут исключительно субъектов хозяйствования как юрлицо или их ответственных должностных лиц, то есть директора, - говорит Ирина Антонюк. - Еще во многих случаях материалы дела не содержат доказательной базы совершения правонарушения (нет фото, видеофиксации, свидетелей), нарушен порядок составления протоколов. Все это делает нарушителя безнаказанным".

Также немало случаев, когда в случае малозначительности правонарушения вместо штрафа ограничиваются устным замечанием. То есть магазин работал, но никто не заразился, все были в масках-перчатках.

Заведения общественного питания также можно штрафовать за "еду на вынос": у большинства заведений нет в штате своих курьеров. Они пользуются услугами курьерских служб, например, Glovo или UberEats. Если обвинение докажет, что это не адресная доставка, а вынос еды, кафешку могут оштрафовать.

По иному обстоит дело, если нарушение правил карантина привело или реально могло привести к массовому заражению людей. Таких нарушителей в некоторых случаях можно привлечь даже к уголовной ответственности.

"В случае, когда человек, зная о своей болезни, умышленно отказывается от соблюдения противоэпидемических норм и правил можно сесть на несколько лет и заплатить более солидный штраф", – замечает Ирина Антонюк. Но опять же, есть одно большое "НО!" - если человек знал о болезни.

"Согласно ч.2.ст.24 криминального кодекса Украины преступление считается умышленным, если лицо, совершившее его, осознавало общественно опасный характер своих действий или бездеятельности, предусматривала их общественно опасные последствия и желала или сознательно допускала эти последствия, - прокомментировали в телеграмм-канале полиции Черновицкой области.

Иными словами, разгуливающей по деревне жительнице Колинковцев на Буковине, заразившей еще десяток человек, предъявить можно максимум нарушение правил самоизоляции. Ибо когда она участвовала в общественной жизни деревни, то признаков болезни у нее не было, она о ней не знала и злого умысла не имела. За низкую самосознательность и отсутствие социальной ответственности, к сожалению, не привлечешь.

Другое дело – десять человек, сбежавших с самоизоляции в Харькове или больной коронавирусом житомирянин, скрывший информацию о том, что возил за границу туристическую группу. В эту же категорию относятся и руководители одной из частных клиник Киева, скрывшие заражение одного из пациентов, и новые беглецы из обсервации в готеле "Козацкий".

"Таких граждан вполне реально привлечь к ответственности по статье 325 Уголовного кодекса Украины, более того, это необходимо сделать, - считает Ирина Антонюк, - хотя бы для того, чтоб украинцы не верили в абсолютную безнаказанность за поступки ставящие под угрозу минимум десятки человеческих жизней! Тут основное – органы следствия должны постараться установить вину конкретного лица в данном преступлении. Иными словами, нужно доказать, что нарушение могло привести к распространению вируса".

В комментарии к статье 325 УК полиция Черновицкой области объясняет, что нарушения подобного рода предусматривают штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет, зависимо от тяжести преступления.

Можно привлечь несознательных граждан также за нарушение правил обсервации (принудительной изоляции потенциальных больных).

Согласно решению Кабинета министров, люди, вернувшиеся из-за рубежа, относятся к категории контактных с больным на эту болезнь, и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней в спецучреждениях, которые определяются местными властями.

За невыполнение правил обсервации все та же статья 44-3 КоАП прописывает штраф от 17 до 34 тысяч. Другое дело, кто и как должен контролировать толпы прибывших из-за границы легально и особенно нелегально. Понятно, что никакие власти за этим не уследят, а нарушение обсервации нужно не просто зафиксировать, а еще и доказать.

А теперь о самом "наболевшем" - о пикниках, шашлыках, прогулках и призывах не выходить из дома. К сожалению, наше законодательство не предусматривает никаких наказаний за несоблюдение просьб мэров и врачей.

Фото: 06452.ua

"На сегодня ограничения конституционных прав и свобод граждан не закреплены ни одним нормативно-правовым актом, - комментирует Ирина Антонюк. – И даже правовой режим чрезвычайной ситуации этого не предусматривает. Поэтому самоизоляция граждан является только социальной ответственностью каждого из нас".

Единственное, за что реально можно привлечь гражданина во время пикников, независимо от эпидемий и прочих обстоятельств, - за разжигание костров в неположенном месте или за собрание более десяти человек. Правда, штраф тут чисто символический – от 300 до 1360 грн при условии доказания вины.

"Кроме постановления КМУ в населенных пунктах существуют распоряжения органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными заболеваниями. То есть, если у вас в городе не установлены иные, чем в постановлении КМУ, правила, даже законность штрафования за собрание более 10 человек в людном месте – под вопросом", – отмечает Ирина и напоминает, что наше здоровье первым делом зависит от самосознания, а не карательных мер.