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31 марта 2020, 15:35 16

В порт Николаева зайдет судно, на котором от COVID-19 умер капитан

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31 марта 2020, 15:35 16
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В Николаевский Днепро-Бугский морской порт направляется китайский балкер FENG DE HAI, на котором недавно от коронавирусной инфекции умер капитан
Фото: Facebook
В Николаевский Днепро-Бугский морской порт направляется китайский балкер FENG DE HAI, на котором недавно от коронавирусной инфекции умер капитан

Информацию об этом подтвердил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

Так, изначально о судне в социальных сетях рассказал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Он отметил, что капитан умер 26 или 27 марта. После чего гроб с телом умершего сняли с корабля и доставили на берег в Турции.

В своем видеообращении городской голова Николаева отметил, что сотрудники порта знают что делать и контролируют ситуацию. Все присутствующие на корабле останутся там на период карантина.

"Да, на самом деле, к нам направляется параход, который должны загрузить. На самом деле капитан этого корабля умер от коронавируса. Но, его тело уже сняли с этого корабля и отгрузили в Турции. Во-вторых этот корабль будет на карантине, никто не будет из него выпускаться. Это на самом деле стандартная процедура, наш порт занимается этим вопросом. У людей, связанных с этими процедурами, есть эта информация", — проинформировал Сенкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич Понеділок, 30 березня 2020 р.

Тем временем, Николаевская область стала единственной, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но и менее подготовлена к массовой госпитализации больных.


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