Где будут держать людей с подозрением на COVID-19 на Кировоградщине

Родственников и знакомых инфицированных коронавирусом жителей Кировоградской области поместят на карантин в отель "Турист”

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Родственников и знакомых инфицированных коронавирусом жителей Кировоградской области поместят на карантин в отель "Турист”

Об этом пишут RegioNews со ссылкой на информацию Кропивницкого городского совета.

Начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук рассказала, что гостиницу "Турист” выбрали из-за ее близости к инфекционному отделению Центральной городской больницы.

Медучреждение расположено на Крепостных валах и уже готово работать с 125 инфицированными "китайским” вирусом. Еще 130 коек в терапевтических отделениях стационара находятся в резерве.

Как сообщали RegioNews ранее, в Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа.