12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 16:58 5

Где будут держать людей с подозрением на COVID-19 на Кировоградщине

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 16:58 5
Читайте також українською мовою
Родственников и знакомых инфицированных коронавирусом жителей Кировоградской области поместят на карантин в отель "Турист”
Фото: Pixabay
Родственников и знакомых инфицированных коронавирусом жителей Кировоградской области поместят на карантин в отель "Турист”

Об этом пишут RegioNews со ссылкой на информацию Кропивницкого городского совета.

Начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук рассказала, что гостиницу "Турист” выбрали из-за ее близости к инфекционному отделению Центральной городской больницы.

Медучреждение расположено на Крепостных валах и уже готово работать с 125 инфицированными "китайским” вирусом. Еще 130 коек в терапевтических отделениях стационара находятся в резерве.

Как сообщали RegioNews ранее, в Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа.


карантин коронавирус Кропивницкий Кировогрдаская область
В Кропивницком рассказали, как будут бороться с коронавирусом
27 марта 2020, 16:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:33
Кировоградские больницы будут принимать не всех пациентов
27 марта 2020, 13:10
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:33
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 18:23
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »