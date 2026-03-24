На ВОТ Луганщины оккупанты усиливают мобилизацию: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

На временно оккупированной территории Луганской области мужчинам на блокпостах выдают распоряжение о необходимости встать на военный учет

Об этом сообщает Телеграмм-канал "ОТПОР", передает RegioNews.

По данным активистов, представители оккупационных структур на блокпостах массово издают распоряжение о необходимости постановки на военный учет.

Документы вручаются как лицам призывного возраста, так и мужчинам от 30 лет. В случае отказа угрожают посещениями по месту жительства и принудительной регистрации в качестве призывников.

Как отмечают активисты, такие действия окупантов связаны с попытками усилить мобилизационный ресурс и компенсировать потери за счет местного населения.

Подобная практика уже применялась в начале 2022 года на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и приводила к большим человеческим потерям.

"Кремль продолжает использовать население как ресурс, игнорируя его безопасность и права, заставляя воевать против таких же украинцев, как и они сами", – подчеркнули активисты.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.