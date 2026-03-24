24 марта 2026, 07:39

На ВОТ Луганщины оккупанты усиливают мобилизацию: что известно

24 марта 2026, 07:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
На временно оккупированной территории Луганской области мужчинам на блокпостах выдают распоряжение о необходимости встать на военный учет

Об этом сообщает Телеграмм-канал "ОТПОР", передает RegioNews.

По данным активистов, представители оккупационных структур на блокпостах массово издают распоряжение о необходимости постановки на военный учет.

Документы вручаются как лицам призывного возраста, так и мужчинам от 30 лет. В случае отказа угрожают посещениями по месту жительства и принудительной регистрации в качестве призывников.

Как отмечают активисты, такие действия окупантов связаны с попытками усилить мобилизационный ресурс и компенсировать потери за счет местного населения.

Подобная практика уже применялась в начале 2022 года на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и приводила к большим человеческим потерям.

"Кремль продолжает использовать население как ресурс, игнорируя его безопасность и права, заставляя воевать против таких же украинцев, как и они сами", – подчеркнули активисты.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.

война оккупация Луганская область мобилизация военный учет ВОТ документы оккупант
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
